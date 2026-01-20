На туркменской бирже за неделю заключили сделки на сумму почти $10 млн

На прошедшей неделе на Государственной товарно-сырьевой бирже Туркменистана было зарегистрировано 32 торговые сделки, сообщается в сегодняшнем номере газеты “Нейтральный Туркменистан”.

Иностранные покупатели из Объединённых Арабских Эмиратов, Турции, Афганистана, Узбекистана и Украины приобрели за валюту карбамид производства Государственного концерна «Türkmenhimiýa». Предприниматели из ОАЭ также закупили нефтяной дорожный битум от ГК «Türkmennebit» и хлопчатобумажную ткань. Общий объём экспортных сделок превысил 9 миллионов 898 тысяч долларов США.

На внутреннем рынке туркменские бизнесмены приобрели базовое масло и полипропилен производства ГК «Türkmennebit», а также хлопок-волокно, экстракт солодкового корня, соапсток хлопкового масла и сырые жирные кислоты. Суммарная стоимость внутренних сделок составила более 27 миллионов 675 тысяч манатов.