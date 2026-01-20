Концерт «Музыка вселенной и мелодия души» откроет юбилейный год фестиваля «Звуки дутара»

Московский международный фестиваль искусств «Звуки дутара» имени Нуры Халмамедова в этом году отмечает десятилетие со дня своего основания. К этому событию подготовлен калейдоскоп концертных программ.

22 февраля в Москве юбилейную серию откроет концерт «Музыка вселенной и мелодия души», который пройдет в музыкальной гостиной Мемориального музея А.Н. Скрябина.

Как сообщает оргкомитет фестиваля, на концерте будут представлены фортепианные произведения Александра Скрябина и Нуры Халмамедова в интерпретации пианиста Елисея Бабанова, члена жюри фестиваля «Звуки дутара». Начало в 16:00.

Александр Скрябин и Нуры Халмамедов – два выдающихся композитора, чьи имена навсегда вписаны в историю своих эпох и национальных музыкальных школ. Русский пианист и композитор Скрябин (1872–1915) предвосхитил многие музыкальные тенденции XX века. Нуры Халмамедов (1938–1983), ярчайший представитель туркменской академической музыки, обогатил ее глубоким лиризмом и национальным колоритом.

В программе вечера будут представлены поздние фортепианные сочинения двух музыкальных гениев. В первой части программы – Александр Скрябин: его Соната № 7, соч. 64, известная как «Белая месса» («Messe Blanche»), и «Три этюда, соч. 65». Апогеем вечера станут «Шесть лирических пьес для фортепиано» Нуры Халмамедова — его последнее фортепианное сочинение, отличающееся глубокой лиричностью.

Автор проекта и ведущий концерта – Мамед Гусейнов, композитор, общественный деятель, арт-директор Московского международного фестиваля искусств «Звуки дутара» имени Нуры Халмамедова, член Союза композиторов России.

Мероприятие направлено на популяризацию академического искусства и укрепление культурных связей между Россией и Туркменистаном.