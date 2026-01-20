Как купить билеты на матч «Аркадаг» – «Аль-Наср» онлайн

В связи с началом продажи билетов на матч 1/8 финала Лиги чемпионов АФК-2 между «Аркадагом» и «Аль-Насром» Turkmenportal подготовил пошаговую инструкцию для болельщиков по покупке билетов через цифровую платформу Sanly bilet на сайте хякимлика Ашхабада.

Для начала покупки необходимо зайти на сайт www.ashgabat.gov.tm или открыть мобильное приложение Sanly şäher и найти раздел онлайн-покупки билетов. Система предложит ознакомиться с правилами посещения матча от Азиатской футбольной конфедерации. После ознакомления нужно нажать кнопку «Продолжить».

На следующем этапе пользователь должен зарегистрироваться, указав действующий номер телефона оператора TM-Cell в формате +993. После ввода номера система попросит отправить указанные цифры на номер 0748 для защиты от ботов. Затем на указанный номер придет ответным SMS с шестизначным кодом подтверждения, который необходимо ввести в соответствующее поле на сайте.

После успешной верификации откроется интерактивная схема Олимпийского стадиона в Ашхабаде. Серым цветом на схеме обозначены проданные места, зеленым – свободные, красным – выбранные пользователем. Болельщик может кликнуть на любой свободный (зеленый) сектор для его бронирования.

После выбора места система попросит заполнить следующую информацию: номер телефона (автоматически подставляется из предыдущего шага), адрес электронной почты для получения билета, количество билетов, имя, фамилию и отчество покупателя. Затем необходимо выбрать тип документа (паспорт или свидетельство о рождении) и ввести его серию и номер (например, I-AS 010203). Стоимость билетов варьируется от 200 до 400 манатов в зависимости от выбранного места на стадионе.

На странице оплаты нужно выбрать банк из предложенного списка, решить контрольную математическую задачу (например, 23 + 10 = 33) и нажать кнопку «Отправить». Система перенаправит на защищенную страницу электронной коммерции «Altyn Asyr e-commerce», где необходимо ввести данные банковской карты: 16-значный номер карты, срок действия (месяц и год), имя владельца карты латинскими буквами и трехзначный CVV/CVC2 код с обратной стороны карты. На оплату отводится ограниченное время – об этом информирует таймер обратного отсчета. После нажатия кнопки «Оплатить» и успешного завершения транзакции на экране появится сообщение «Билет загружен!» с зеленой галочкой.

Электронный билет будет автоматически сохранен в личном кабинете на платформе, отправлен на указанный адрес электронной почты и доступен в мобильном приложении Sanly şäher. Билет содержит QR-код для прохода на стадион, информацию о матче, номер сектора, ряда и места, регистрационный номер, стоимость, способ оплаты и дату покупки.

При входе на стадион проводится контроль билетов путем сканирования QR-кода и обязательная проверка документа, удостоверяющего личность. Документ должен соответствовать данным, указанным при покупке билета. Согласно международным правилам АФК и требованиям безопасности, на территорию стадиона запрещено проносить оружие, пиротехнические средства (файеры, дымовые шашки), алкогольные и наркотические вещества, крупногабаритные предметы и сумки, профессиональное фото- и видеооборудование без аккредитации, музыкальные инструменты (барабаны и тд) и другие опасные предметы.

Организаторы напоминают, что билеты, приобретенные у неофициальных продавцов, не действителен.