Завод на севере Туркменистана произвел свыше 26,7 тыс. кубометров сборного железобетона

На Дашогузском заводе железобетонных изделий в прошлом году было произведено 26 тысяч 799 кубических метров сборного железобетона, что почти на три тысячи кубических метров больше запланированного. Также изготовлено 8 526 кубометров керамзита – новой продукции завода.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», за короткое время коллектив завода смог освоить производство керамзита, используемого в строительстве.

Основное сырьё для его производства – аргиллит — на предприятие поставляют из Балканского велаята. Благодаря аргиллиту керамзит становится легким, пористым, обладает отличными тепло- и звукоизоляционными качествами.

Предприятие также нашло свою прочную нишу в строительстве, и в 2025 году силами специализированного подразделения им было выполнено различных строительных работ на сумму около 14 миллионов манат, что значительно больше запланированного.

Дашогузский завод железобетонных изделий ежегодно вносит заметный вклад в развитие экономики региона. Благодаря наличию современного высокопроизводительного специализированного оборудования и высококвалифицированного рабочего персонала, сегодня здесь изготавливается несколько десятков видов различной продукции, отмечает источник.