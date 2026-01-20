В Туркменистане прошел курс по возобновляемым источникам энергии

В государственном энергетическом институте Туркменистана завершился второй этап 72-часового специализированного курса «Устойчивые энергетические системы: основы и применение возобновляемых технологий». Первая часть программы проходила со 2 по 5 сентября 2025 года.

Курс организован в рамках проекта «Европейский Союз за зеленое развитие Туркменистана: Политический диалог и климатические действия на 2024–2029 гг.», финансируемого ЕС и Федеральным министерством иностранных дел Германии. Реализацию проекта осуществляет GIZ.

Программа была направлена на повышение квалификации туркменских специалистов в области возобновляемых источников энергии. Участники получили практические знания по внедрению систем зеленой энергетики, методам оценки технологических проектов и инструментам для развития устойчивой энергетической инфраструктуры.

Обучение провели эксперты Университета прикладных наук Анхальта из Германии. По завершении курса преподаватели ГЭИТ, сотрудники Научно-производственного центра «ВИЭ» и специалисты Министерства энергетики получили официальные сертификаты.

Директор Докторского центра инженерных наук и информационных технологий Университета прикладных наук Анхальта д-р Эдуард Сименс отметил системный характер сотрудничества и подчеркнул, что программа сформировала базу знаний для эффективного внедрения чистых технологий в Туркменистане.