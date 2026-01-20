В Ашхабаде открылась персональная выставка художника Бердигулы Амансахатова

В Ашхабаде открылась персональная выставка члена Союза художников Туркменистана Бердигулы Амансахатова.

На выставке представлено более 110 живописных и графических работ художника. Среди экспонатов – «Весенние мелодии» (2015), «На перекрестке Великого Шелкового пути» (2018), серия работ, посвященных творчеству Махтумкули (2024), посвящение стихотворению Алишера Навои «Семь красавиц» (2023), «О чувствах газелей» по мотивам произведений Физули (2022), «Звуки вечернего дутара» (2014) и другие произведения.

Бердигулы Амансахатов является членом Союза художников Туркменистана и России, заслуженным деятелем искусств Республики Хакасия, лауреатом премии за лучшую сценографию. Художник известен работами, посвященными туркменской культуре и восточной тематике, регулярно выставляется в галерее «Хазине» в России.

Творчество мастера отличается обращением к классической восточной литературе. В его работах прослеживаются элементы сурреализма и символизма. Произведения художника получили признание как в Туркменистане, так и за рубежом. Выставка продлится 10 дней.