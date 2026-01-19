OpenAI запустила бесплатный ИИ-переводчик ChatGPT Translate

Компания OpenAI запустила новый сервис ChatGPT Translate. Сейчас ИИ-переводчик работает в режиме бета-тестирования, работает бесплатно и поддерживает более 50 языков, в том числе русский.

Как отмечает издание Android Authority, официально компания еще не анонсировала продукт, однако сервис уже доступен пользователям на отдельном сайте. Интерфейс платформы схож с Google Translate и содержит два текстовых поля для ввода данных и вывода результата.

Ключевой особенностью ChatGPT Translate стала возможность выбора стиля перевода. Пользователи могут адаптировать текст для академической аудитории, перевести его в деловом стиле или наоборот, упростить так, чтобы было понятно даже ребенку. В будущем разработчики планируют внедрить функцию перевода с изображений.

На текущем этапе в сервисе отсутствуют инструменты для загрузки документов, рукописный ввод и режим общения в реальном времени (такими есть у Google Translate). Голосовой ввод доступен исключительно через микрофон в мобильной версии сайта.