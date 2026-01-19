Статьи о Трампе, Роналду, Маске и Месси оказались в списке самых читаемых в истории «Википедии»
Фонд «Викимедиа», некоммерческая организация, развивающая проект «Википедия», представил список самых популярных англоязычных статей за всю историю интернет-энциклопедии.
Как отмечает журнал Popular Science, в основу рейтинга легли данные с 2008 года, однако сами запросы остаются самыми востребованными за весь период существования энциклопедии с 2001 года.
Согласно статистике, на первом месте находится статья со списком смертей знаменитостей по годам. За всё время её просмотрели более 647 млн раз. Второе и третье места занимают статьи о США (328 млн) и Дональде Трампе (325 млн). Далее следуют материалы о королеве Елизавете II (253 млн) и об Индии (210 млн).
В первую десятку также вошли статьи о футболисте Криштиану Роналду, бывшем президенте США Бараке Обаме, предпринимателе Илоне Маске, Второй мировой войне и Великобритании.
Во второй десятке рейтинга преобладают статьи об известных личностях. Среди 25 самых популярных также упоминаются материалы о Первой мировой войне, Канаде и премии «Оскар». Завершает список статья о самых кассовых фильмах, которую за всё время просмотрели почти 134 млн раз.
Топ-25 самых популярных статей «Википедии»:
- Список смертей по годам — 647 025 321
- Соединённые Штаты Америки — 328 501 200
- Дональд Трамп — 325 397 973
- Елизавета II — 253 385 102
- Индия — 210 779 909
- Криштиану Роналду — 209 262 818
- Барак Обама — 200 619 072
- Илон Маск — 197 557 694
- Вторая мировая война — 196 185 039
- Великобритания — 180 986 829
- Лионель Месси — 169 027 752
- Майкл Джексон — 168 519 508
- «Игра престолов» — 166 648 136
- Адольф Гитлер — 163 955 099
- Эминем — 159 866 098
- Тейлор Свифт — 157 243 638
- Первая мировая война — 156 010 435
- The Beatles — 153 857 741
- Дуэйн Джонсон — 141 840 884
- Список президентов США — 138 880 465
- Канада — 137 871 236
- Леди Гага — 137 724 118
- Премия «Оскар» — 137 543 219
- Фредди Меркьюри — 134 515 769
- Список самых кассовых фильмов — 133 992 783
Напомним, 15 января «Википедия» отметила свое 25-летие.