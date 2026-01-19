Статьи о Трампе, Роналду, Маске и Месси оказались в списке самых читаемых в истории «Википедии»

Фонд «Викимедиа», некоммерческая организация, развивающая проект «Википедия», представил список самых популярных англоязычных статей за всю историю интернет-энциклопедии.

Как отмечает журнал Popular Science, в основу рейтинга легли данные с 2008 года, однако сами запросы остаются самыми востребованными за весь период существования энциклопедии с 2001 года.

Согласно статистике, на первом месте находится статья со списком смертей знаменитостей по годам. За всё время её просмотрели более 647 млн раз. Второе и третье места занимают статьи о США (328 млн) и Дональде Трампе (325 млн). Далее следуют материалы о королеве Елизавете II (253 млн) и об Индии (210 млн).

В первую десятку также вошли статьи о футболисте Криштиану Роналду, бывшем президенте США Бараке Обаме, предпринимателе Илоне Маске, Второй мировой войне и Великобритании.

Во второй десятке рейтинга преобладают статьи об известных личностях. Среди 25 самых популярных также упоминаются материалы о Первой мировой войне, Канаде и премии «Оскар». Завершает список статья о самых кассовых фильмах, которую за всё время просмотрели почти 134 млн раз.

Топ-25 самых популярных статей «Википедии»:

Список смертей по годам — 647 025 321

Соединённые Штаты Америки — 328 501 200

Дональд Трамп — 325 397 973

Елизавета II — 253 385 102

Индия — 210 779 909

Криштиану Роналду — 209 262 818

Барак Обама — 200 619 072

Илон Маск — 197 557 694

Вторая мировая война — 196 185 039

Великобритания — 180 986 829

Лионель Месси — 169 027 752

Майкл Джексон — 168 519 508

«Игра престолов» — 166 648 136

Адольф Гитлер — 163 955 099

Эминем — 159 866 098

Тейлор Свифт — 157 243 638

Первая мировая война — 156 010 435

The Beatles — 153 857 741

Дуэйн Джонсон — 141 840 884

Список президентов США — 138 880 465

Канада — 137 871 236

Леди Гага — 137 724 118

Премия «Оскар» — 137 543 219

Фредди Меркьюри — 134 515 769

Список самых кассовых фильмов — 133 992 783

Напомним, 15 января «Википедия» отметила свое 25-летие.