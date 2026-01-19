Статьи о Трампе, Роналду, Маске и Месси оказались в списке самых читаемых в истории «Википедии»

Фонд «Викимедиа», некоммерческая организация, развивающая проект «Википедия», представил список самых популярных англоязычных статей за всю историю интернет-энциклопедии.

Как отмечает журнал Popular Science, в основу рейтинга легли данные с 2008 года, однако сами запросы остаются самыми востребованными за весь период существования энциклопедии с 2001 года.
Согласно статистике, на первом месте находится статья со списком смертей знаменитостей по годам. За всё время её просмотрели более 647 млн раз. Второе и третье места занимают статьи о США (328 млн) и Дональде Трампе (325 млн). Далее следуют материалы о королеве Елизавете II (253 млн) и об Индии (210 млн).
В первую десятку также вошли статьи о футболисте Криштиану Роналду, бывшем президенте США Бараке Обаме, предпринимателе Илоне Маске, Второй мировой войне и Великобритании.
Во второй десятке рейтинга преобладают статьи об известных личностях. Среди 25 самых популярных также упоминаются материалы о Первой мировой войне, Канаде и премии «Оскар». Завершает список статья о самых кассовых фильмах, которую за всё время просмотрели почти 134 млн раз.

Топ-25 самых популярных статей «Википедии»:

  • Список смертей по годам — 647 025 321
  • Соединённые Штаты Америки — 328 501 200
  • Дональд Трамп — 325 397 973
  • Елизавета II — 253 385 102
  • Индия — 210 779 909
  • Криштиану Роналду — 209 262 818
  • Барак Обама — 200 619 072
  • Илон Маск — 197 557 694
  • Вторая мировая война — 196 185 039
  • Великобритания — 180 986 829
  • Лионель Месси — 169 027 752
  • Майкл Джексон — 168 519 508
  • «Игра престолов» — 166 648 136
  • Адольф Гитлер — 163 955 099
  • Эминем — 159 866 098
  • Тейлор Свифт — 157 243 638
  • Первая мировая война — 156 010 435
  • The Beatles — 153 857 741
  • Дуэйн Джонсон — 141 840 884
  • Список президентов США — 138 880 465
  • Канада — 137 871 236
  • Леди Гага — 137 724 118
  • Премия «Оскар» — 137 543 219
  • Фредди Меркьюри — 134 515 769
  • Список самых кассовых фильмов — 133 992 783

Напомним, 15 января «Википедия» отметила свое 25-летие.