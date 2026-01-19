Список самых неудачных смартфонов в истории

Эксперты портала BGR составили список смартфонов, которые запомнились пользователям надолго, но не благодаря своим заслугам, а из-за опасностей, технических просчетов или неудачных концепций.

В перечень худших вошли 13 моделей. Среди них оказались Samsung Galaxy Note 7 (2016) и BlackBerry Storm (2008).

У первого внезапно взрывались и горели батареи, что привело к массовому отзыву, их даже запретили брать на борт самолетов.

BlackBerry Storm, в свою очередь, был первым сенсорным смартфоном компании, но оказался медленным и лишённым Wi‑Fi.

Еще один смартфон в антирейтинге Nokia Lumia 900 (2012) взбесил своих владельцев ограниченным набором приложений и скорым прекращением поддержки ОС.

В числе худших смартфонов: