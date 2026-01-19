Список самых неудачных смартфонов в истории
Эксперты портала BGR составили список смартфонов, которые запомнились пользователям надолго, но не благодаря своим заслугам, а из-за опасностей, технических просчетов или неудачных концепций.
В перечень худших вошли 13 моделей. Среди них оказались Samsung Galaxy Note 7 (2016) и BlackBerry Storm (2008).
У первого внезапно взрывались и горели батареи, что привело к массовому отзыву, их даже запретили брать на борт самолетов.
BlackBerry Storm, в свою очередь, был первым сенсорным смартфоном компании, но оказался медленным и лишённым Wi‑Fi.
Еще один смартфон в антирейтинге Nokia Lumia 900 (2012) взбесил своих владельцев ограниченным набором приложений и скорым прекращением поддержки ОС.
В числе худших смартфонов:
- Samsung Galaxy Fold (2019) ломался из-за хилой конструкции шарнира;
- Amazon Fire Phone (2014) ограничивался скудным набором фишек и приложений;
- HTC Evo 3D (2011) с 3D‑экраном быстро утомлял глаза и работал из рук вон плохо;
- RED Hydrogen One (2018) с неработающей голограммой;
- Kyocera Echo (2011) с проблемным двойным экраном;
- Solana Saga (2023) с нереализованными функциями Web3;
- крошечный Palm Phone (2018), которые нельзя было использовать как полноценный смартфон;
- iPhone 6 (2014) легко гнулся в кармане;
- iPhone 16e (2025) не оправдывал свою цену;
- HTC First (2013) с интерфейсом Facebook Home, который оказался ненужным большинству пользователей.