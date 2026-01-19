ИМО МИД Туркменистана проведет олимпиаду к Международному дню образования

К Международному дню образования Институт международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана организует IV Олимпиаду по истории, математике, туркменскому и английскому языкам среди школьников страны.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», к участию в олимпиаде приглашаются учащиеся 12 классов средних школ Туркменистана.

Претендентам на участие необходимо до 20 марта заполнить анкету участника и отправить в оргкомитет по электронной почте: parahatchylygynchaparlary@gmail.com.

Дополнительная информация доступна по телефону: +993 61 225597, вышеуказанной электронной почте, а также на официальном сайте ИМО МИД Туркменистана.