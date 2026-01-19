Золото, серебро и бронзу привезли из Астаны школьники Туркменистана

Школьники из Туркменистана завоевали 16 медалей на XXII Международной Жаутыковской олимпиаде по математике, физике и информатике, прошедшей 10–14 января в городе Астана Республики Казахстан.

Как сообщает Министерство образования Туркменистана, золотой медали по математике удостоен ученик 10 класса средней школы №86 города Ашхабад Хемра Гурбанов. Серебряные медали получили Мяликша Мейлисмурадов (школа №86), Мурат Русланов (школа №97) и Селим Хомматдурдыев (школа №135). Бронзовые награды по этому предмету завоевали Сейитгельди Ходжамухаммедов (школа №83), Санджар Ходжаниязов и Сююнмухаммет Гельдимаммедов (школа №49), Бегли Ишанмурадов и Кумуш Нобатова (школа №86), а также Бегенч Гумманов из города Дашогуз (школа №26).

Серебряную медаль по физике получил Довлет Аннамурадов из города Шатлык Марыйского велаята, бронзовые медали — Нургельди Аннагурдов (школа №79) и Айсенем Какамырадова (школа №10 г. Мары). По информатике бронзовыми призёрами стали Ходжамухаммет Хыдыров и Ыхлас Аннамурадов (школа №86), а также Касым Кочеков (школа №135).

В этом престижном интеллектуальном состязании, организованном Республиканским научно-практическим центром «Дарын» Министерства просвещения Республики Казахстан, приняли участие более 600 талантливых школьников из 16 стран мира.