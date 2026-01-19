В Туркменском государственном архитектурно-строительном институте наградили победителей государственной олимпиады

В Туркменском государственном архитектурно-строительном институте состоялась церемония награждения студентов, занявших призовые места в государственной олимпиаде среди студентов высших учебных заведений Туркменистана.

Олимпиада была организована Министерством образования страны в начале года и проводилась по различным учебным дисциплинам. Мероприятие осуществлялось в соответствии с приказом №37 министра образования Туркменистана от 3 марта 2020 года, утвердившим положение о проведении государственной олимпиады среди студентов вузов.

По итогам олимпиады студенты Туркменского государственного архитектурно-строительного института показали высокие результаты: пять человек заняли первые места, шесть студентов стали вторыми, и пятнадцать участников получили третьи места.

На торжественной церемонии победителям и призерам вручили дипломы Министерства образования Туркменистана. Студенты и их преподаватели также получили почетные грамоты института и памятные подарки.

Участники мероприятия отметили внимание государства к развитию науки и образования, а также создание условий для подготовки квалифицированных специалистов на основе современных технологий и инноваций.

Ранее, 15 декабря 2025 года, пять студентов и один специалист института были удостоены президентской премии за достижения на международных спортивных соревнованиях и предметных олимпиадах.​​​​​​​​​​​​​​​​