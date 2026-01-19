В Туркменистане опубликован порядок приёма в аспирантуру в 2026 году
В выпуске газеты «Нейтральный Туркменистан» за 17 января опубликован порядок приёма в аспирантуру в 2026 году.
Согласно Положению о подготовке научных кадров в Туркменистане от 14 января 2008 года в аспирантуру на конкурсной основе принимаются лица:
- имеющие высшее образование,
- имеющие стаж не менее 5 лет,
- проявившие способности к научным исследованиям в избранной области.
В области медицины в аспирантуру на конкурсной основе принимаются лица, полностью прошедшие клиническую ординатуру и имеющие стаж в области здравоохранения не менее 3-х лет, или лица, не прошедшие клиническую ординатуру и имеющие стаж не менее 5 лет.
Заявление о приёме в аспирантуру подаётся на имя ректора высшего учебного заведения или руководителя научной организации, осуществляющих подготовку аспирантов, с приложением следующих документов:
- копия диплома о высшем образовании и приложения к нему (для лиц, получивших образование за рубежом, – копия соответствующего диплома, а также копия свидетельства об эквивалентности документов иностранных государств об образовании диплому о высшем образовании, выданного Министерством образования Туркменистана);
- личный листок по учёту кадров;
- медицинская справка по форме № 086/h;
- три фотографии размером 4х6 см;
- список опубликованных научных работ, изобретений и отчётов по научно-исследовательской работе при наличии у поступающего научных работ и изобретений по установленной форме;
- научный реферат по избранной теме в соответствии со специальностью;
- копия трудовой книжки.
Документ, удостоверяющий личность, и диплом (для лиц, получивших образование за рубежом – диплом и документ о его признании) об окончании высшего учебного заведения поступающие в аспирантуру представляют лично.