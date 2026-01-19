В Туркменистане опубликован порядок прикрепления соискателей ученой степени доктора наук

Согласно опубликованной 17 января в газете «Нейтральный Туркменистан» информации, соискателями учёной степени доктора наук могут являться лица, имеющие учёную степень кандидата наук.

Прикрепление соискателей к вузу или научной организации для подготовки докторской диссертации может проводиться на срок не более 4-х лет.

Для прикрепления к высшему учебному заведению или научной организации соискатель учёной степени доктора наук подаёт на имя руководителя:

заявление с приложением копии диплома кандидата наук;

справку учёного совета высшего учебного заведения или научной организации, ведущих научные исследования по профилю диссертации, о готовности 2/3 диссертации.

Документ, удостоверяющий личность, и диплом кандидата наук предъявляются соискателем лично.