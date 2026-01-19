В Туркменистане опубликован порядок прикрепления соискателей ученой степени кандидата наук
Согласно опубликованной 17 января в газете «Нейтральный Туркменистан» информации, соискателями учёной степени кандидата наук могут являться лица, имеющие высшее образование.
Лица, прошедшие полный курс обучения в аспирантуре, не имеют права зачисления в качестве соискателей учёной степени кандидата наук.
Прикрепление соискателей для подготовки кандидатской диссертации осуществляется на срок не более трёх лет.
Состоять соискателем одновременно в двух или нескольких высших учебных заведениях или научных организациях не разрешается.
Для прикрепления к высшему учебному заведению или научной организации соискатель учёной степени кандидата наук подаёт:
- заявление на имя ректора высшего учебного заведения или руководителя научно-исследовательского учреждения;
- научный реферат по избранной теме в соответствии со специальностью;
- копию диплома о высшем образовании (для лиц, получивших высшее образование за рубежом – копии соответствующего диплома и свидетельства о его эквивалентности, выданного Министерством образования Туркменистана).
Документ, удостоверяющий личность, и диплом о высшем образовании (для лиц, получивших высшее образование за рубежом – соответствующий диплом и свидетельство о его эквивалентности, выданное Министерством образования Туркменистана) предъявляются соискателем лично.