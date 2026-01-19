В Туркменистане опубликован порядок прикрепления соискателей ученой степени кандидата наук

Согласно опубликованной 17 января в газете «Нейтральный Туркменистан» информации, соискателями учёной степени кандидата наук могут являться лица, имеющие высшее образование.

Лица, прошедшие полный курс обучения в аспирантуре, не имеют права зачисления в качестве соискателей учёной степени кандидата наук.

Прикрепление соискателей для подготовки кандидатской диссертации осуществляется на срок не более трёх лет.

Состоять соискателем одновременно в двух или нескольких высших учебных заведениях или научных организациях не разрешается.

Для прикрепления к высшему учебному заведению или научной организации соискатель учёной степени кандидата наук подаёт:

заявление на имя ректора высшего учебного заведения или руководителя научно-исследовательского учреждения;

научный реферат по избранной теме в соответствии со специальностью;

копию диплома о высшем образовании (для лиц, получивших высшее образование за рубежом – копии соответствующего диплома и свидетельства о его эквивалентности, выданного Министерством образования Туркменистана).

Документ, удостоверяющий личность, и диплом о высшем образовании (для лиц, получивших высшее образование за рубежом – соответствующий диплом и свидетельство о его эквивалентности, выданное Министерством образования Туркменистана) предъявляются соискателем лично.