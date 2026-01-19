В розыгрыше билетов на ЧМ–2026 примут участие полмиллиарда человек

Болельщики подали более 500 миллионов заявок на покупку билетов на чемпионат мира 2026 года в рамках этапа Random Selection Draw. Период приема запросов длился с 11 декабря 2025 года по 13 января 2026 года. В ФИФА заявили, что спрос стал рекордным за всю историю мирового спорта.

По данным организации, ежедневно регистрировалось около 15 миллионов обращений от представителей всех 211 стран-членов организации. Наибольшую активность проявили жители США, Мексики, Канады, Германии, Англии, Бразилии, Испании, Португалии, Аргентины и Колумбии.

Самой востребованной игрой на текущем этапе стал матч между сборными Колумбии и Португалии, который состоится в Майами. Высокий интерес вызвали также матч открытия между Мексикой и ЮАР (пройдет в Мехико), игра Мексика — Южная Корея (Гвадалахара), матч 1/16 финала в Торонто и финал в Нью-Джерси.

«Полмиллиарда заявок на билеты чуть больше чем за месяц — это говорит о многом. От имени ФИФА я хотел бы поблагодарить и поздравить футбольных болельщиков по всему миру с таким невероятным откликом», — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Руководитель организации подчеркнул, что из-за ограниченной вместимости стадионов ФИФА готовит дополнительные офлайн- и онлайн-мероприятия для фанатов.