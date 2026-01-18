Apple планирует выпуск бюджетного смартфона iPhone 17e

Компания Apple готовится представить новую доступную модель смартфона iPhone 17e, релиз которой ожидается в первой половине 2026 года. Устройство станет самым недорогим в линейке iPhone 17 — его стоимость составит 499 долларов, пишет iguides.ru.

Согласно информации от инсайдеров, смартфон станет прямым наследником iPhone 16e, но получит обновленный дизайн и ряд новых функций. Главным изменением станет появление Dynamic Island, который заменит традиционный вырез в верхней части экрана.

Новинка получит OLED-экран, процессор A19 и систему распознавания лиц Face ID. При этом дисплей останется с диагональю 6,1 дюйма и частотой обновления 60 Гц. В смартфоне появится новая 18-мегапиксельная селфи-камера Center Stage, аналогичная той, что используется в других современных моделях iPhone.

Обозреватель Bloomberg Марк Гурман отмечает, что в компании пока нет окончательного решения о выпуске iPhone 17e — оно будет принято в ближайшие месяцы. Успех предшественника iPhone 16e на рынке позволяет экспертам прогнозировать высокий спрос на новую модель.