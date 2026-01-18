Туркменистан заключил контракты на поставку текстиля по итогам выставки Heimtextil во Франкфурте

Туркменистан достиг договоренностей о поставках текстильной продукции и заключил ряд контрактов с зарубежными партнерами по итогам участия в международной выставке Heimtextil 2026, прошедшей во Франкфурте-на-Майне. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Туркменская делегация во главе с министром текстильной промышленности Нурмухаммедом Оразгельдыевым провела переговоры с представителями деловых кругов и потенциальными покупателями, в ходе которых были достигнуты договоренности по экспорту туркменского текстиля.

На национальном стенде Министерство текстильной промышленности представило продукцию отечественных производителей из натурального хлопка, продемонстрировав качество и потенциал туркменского текстильного сектора.

В рамках выставки глава туркменской делегации встретился с представителями компании Rieter. Стороны обсудили ситуацию на рынке прядения и перспективы сотрудничества на развивающемся рынке.

Heimtextil – одна из крупнейших мировых выставок в индустрии домашнего текстиля. В этом году в ней приняли участие более 3 тыс. экспонентов из более чем 65 стран, представляющих продукцию от интерьерного текстиля до решений для гостиничного сегмента.