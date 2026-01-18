Комедию «Звездочёт» привез ашхабадскому зрителю драмтеатр Марыйского велаята

В Ашхабаде с 15 по 16 января находились с гастролью артисты Государственного драматического театра имени Кемине Марыйского велаята.

Столичному зрителю они привезли к показу яркую комедию «Muneçjim» («Звездочёт») в постановке художественного руководителя и режиссёра Ата Гулларова, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Спектакль был показан на сцене Студенческого театра имени Молланепеса.

Сюжет комедии, созданной Джорой Худайбердиевым по мотивам сказок «Тысячи и одной ночи», строится вокруг истории властной и алчной женщины и её нерадивого супруга. Мечтая о богатстве и роскошных нарядах, жена заставляет мужа притвориться предсказателем, читающим судьбу по звёздам. Интрига закручивается, когда случайное пророчество, сделанное им для дочери султана, неожиданно сбывается.

Художественный руководитель театра Ата Гулларов:

-Мы впервые привезли эту постановку в Ашхабад. Спектакль, поставленный в 2022 году, стал частью нашего постоянного репертуара и пользуется успехом в Мары. Мы рады возможности поделиться своим творчеством со столичной публикой.

В главных ролях выступили: Какамурат Ханджаев, Чемен Атаева, Ковус Алладурдыев, Джума Йолов и Яздурсун Рахманова.

Сценография постановки, созданная художником Мерданом Акмаммедовым, гармонично сочетала визуальные образы с ярким восточным колоритом, отмечает источник.