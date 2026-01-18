Институт МВД Туркменистана приглашает на учёбу
Институт Министерства внутренних дел Туркменистана объявил о начале приема документов от кандидатов, желающих поступить на обучение.
На учебу в институт принимаются:
- юноши полностью соответствующих требованиям к сотрудникам органов внутренних дел, имеющих среднее и среднее профессиональное образование, прошедшие военную службу по призыву и не достигшие 26 лет к 1 сентября 2026 года;
- девушки в возрасте от 18 до 23 лет.
Прием ведется на следующие направления обучения:
- Юридический факультет;
- Факультет специальных ведомств;
- Пожарно-технический факультет;
- Факультет внутренних войск.
Прием документов осуществляется в учебном центре при Институте до 1 июня 2026 года.
Адрес: Ашхабад, ул. 2056 (бывш. Ш. Батырова) 9.
Контактные номера: (+993 12) 36-45-17, 36-44-97.