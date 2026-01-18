Институт МВД Туркменистана приглашает на учёбу

Институт Министерства внутренних дел Туркменистана объявил о начале приема документов от кандидатов, желающих поступить на обучение.

На учебу в институт принимаются:

  • юноши полностью соответствующих требованиям к сотрудникам органов внутренних дел, имеющих среднее и среднее профессиональное образование, прошедшие военную службу по призыву и не достигшие 26 лет к 1 сентября 2026 года;
  • девушки в возрасте от 18 до 23 лет.

Прием ведется на следующие направления обучения:

  • Юридический факультет;
  • Факультет специальных ведомств;
  • Пожарно-технический факультет;
  • Факультет внутренних войск.

Прием документов осуществляется в учебном центре при Институте до 1 июня 2026 года.

Адрес: Ашхабад, ул. 2056 (бывш. Ш. Батырова) 9.

Контактные номера: (+993 12) 36-45-17, 36-44-97.