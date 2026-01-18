В Турции детям привезли снег на грузовиках: в городе не было осадков 14 лет

В турецком городе Герменджик провинции Айдын местные власти организовали необычную акцию для школьников, уходящих на зимние каникулы. Муниципалитет доставил три грузовика снега из соседнего региона.

Как сообщают турецкие СМИ, в Айдыне последний снегопад был зафиксирован 2 февраля 2012 года. За почти 14 лет без снега жители успели забыть, каково это — играть в снежки и лепить снеговиков. Особенно это касается детей, родившихся после 2012 года, которые никогда не видели снега в своем городе.

Власти Герменджика решили исправить ситуацию и организовали «Снежный фестиваль». Снег был привезен из района Одемиш провинции Измир и размещен на трех городских площадках, включая центральную площадь Республики.

Школьники вместе с родителями получили возможность поиграть в снежки и насладиться зимними развлечениями, недоступными в их регионе из-за климатических особенностей.

Мэр города Бурак Зенджирджи лично присутствовал на празднике и отметил, что идею поддержал глава соседнего муниципалитета Одемиш, который согласился предоставить необходимое количество снега. «Радость на лицах детей стоит всех усилий», — прокомментировал мэр.