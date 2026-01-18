В Туркменистане утверждены квоты приёма аспирантов и ординаторов в 2026 году

16 января в ходе заседания Правительства Туркменистана Президент Сердар Бердымухамедов подписал Распоряжение, согласно которому утверждены квоты приёма аспирантов в аспирантуру по направлениям науки, регистрации соискателей учёных степеней, а также приёма ординаторов в клиническую ординатуру в 2026 году.

Документ подписан в целях научного обоснования кардинальных реформ, проводимых в Туркменистане, масштабированного внедрения научных достижений в экономику и во все сферы, а также подготовки высококвалифицированных специалистов и научных кадров

В стране проводится соответствующая работа для успешного решения задач, предусмотренных Программой «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах», «Программой Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны в 2022–2028 годах» и Государственной программой «Saglyk». Принимаемые меры нацелены на совершенствование деятельности сферы науки, подготовку нового поколения молодых учёных в области управления цифровой экономикой, а также инженеров, технологов, врачей и других специалистов, компетентных в инновационных технологиях. Об этом доложила на заседании вице-премьер Б.Ораздурдыева, сообщает ТДХ.