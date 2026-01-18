В Ашхабаде состоится концерт музыки из знаменитых японских аниме
Государственный симфонический оркестр Туркменистана под руководством Расула Клычева приглашает ашхабадцев и гостей столицы на свой концерт «Симфония Аниме», который состоится во Дворце мукамов 1 февраля в 19:00.
В программе концерта прозвучит музыка из таких знаменитых аниме, как «Мой сосед Торо», «Унесенный призраками», «Дети самураев», «Ведьмина служба доставки», «Рыбка Поньо на утесе» и других.
По вопросам приобретения билетов, звоните по номерам, указанным в афише.