В Ашхабаде состоится концерт музыки из знаменитых японских аниме

Государственный симфонический оркестр Туркменистана под руководством Расула Клычева приглашает ашхабадцев и гостей столицы на свой концерт «Симфония Аниме», который состоится во Дворце мукамов 1 февраля в 19:00.

В программе концерта прозвучит музыка из таких знаменитых аниме, как «Мой сосед Торо», «Унесенный призраками», «Дети самураев», «Ведьмина служба доставки», «Рыбка Поньо на утесе» и других.

По вопросам приобретения билетов, звоните по номерам, указанным в афише.