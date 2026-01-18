В Ашхабаде открылась выставка работ туркменских и турецких художников

В Государственном музее изобразительных искусств Туркменистана развернута выставка живописных, керамических и скульптурных работ туркменских и турецких художников. Об этом сообщает “Туркменистан: Золотой век“.

Работы объединяет девиз 2026 года «Нейтральный независимый Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов».

Картины художников из Турции выставлены из запасников музея, где хранятся с 2015 года. Тогда группа турецких художников участвовала в творческой акции, в которую входило изображение ахалтекинского скакуна.

Посетители могут оценить разные подходы в изображении ахалтекинских коней у туркменских и турецких художников.