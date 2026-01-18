Все члены экипажа иранского сухогруза Rona в отличном состоянии – посольство ИРИ

Все 14 членов экипажа иранского сухогруза Rona, потерпевшего аварию в Каспийском море, были своевременно спасены при содействии правительства Туркменистана и находятся в отличном состоянии здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Ирана в Ашхабаде.

Как сообщал МИД Туркменистана, 14 января береговые службы страны получили сигнал SOS от терпящего бедствие иранского сухогруза Rona в Каспийском море.

Государственные органы Туркменистана, ответственные за ликвидацию и предотвращение чрезвычайных ситуаций, в соответствии с международными нормами, регламентирующими правила мореплавания, предприняли все необходимые меры по спасению людей. В результате оперативно проведенных мероприятий все 14 человек, находившихся на борту судна, были спасены.