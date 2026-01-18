Вахит Оразсахедов проходит просмотр у Курбана Бердыева в азербайджанском «Туран-Товузе»

Нападающий туркменского клуба «Алтын Асыр» Вахит Оразсахедов проходит просмотр в азербайджанском «Туран-Товузе» под руководством главного тренера Курбана Бердыева. Об этом сообщает azerisport.com.

33-летний футболист находится на учебно-тренировочном сборе команды в Турции. Решение о подписании контракта будет принято в ближайшие дни.

Оразсахедов ранее выступал за азербайджанский «Сабаил», российские «Ростов», «Рубин» и «Нефтехимик», казахстанский «Туран», таджикский «Истиклол», киргизский «Дордой», турецкий «Османлыспор» и молдавскую «Дачию». В туркменских клубах он играл за «Копетдаг», «Ашхабад», «Ахал» и «Алтын Асыр».

После 16 туров чемпионата Азербайджана «Туран-Товуз» занимает четвертое место с 27 очками, имея матч в запасе. Лидирует «Сабах» (37 очков), на втором месте «Карабах» (36), на третьем – «Зиря» (28).