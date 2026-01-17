Ученые установили возраст древнейшей реки на планете

Исследователи определили, что река Финке в Австралии является самой древней из существующих на Земле рек. По оценкам специалистов, ее возраст составляет от 300 до 400 миллионов лет, сообщает «МИР24».

Река протяженностью 640 километров проходит через Северную и Южную Австралию в виде сети ручьев и каналов. В связи с частыми засухами водоток пересыхает и большую часть года существует как цепочка изолированных водоемов.

Для определения возраста реки ученые провели анализ геологических данных, профилей выветривания и содержания радионуклидов в окружающих отложениях и горных породах. Результаты исследования указывают на то, что река возникла в девонском периоде (419-359 миллионов лет назад) или каменноугольном периоде (359-299 миллионов лет назад).

Одним из ключевых доказательств древности реки Финке стала геологическая аномалия — поперечно-осевой дренаж. Река течет поперек прочных горных пород, таких как кварцит, вместо того чтобы двигаться параллельно им. Специалисты отмечают, что водные потоки обычно выбирают наиболее легкий путь, поэтому такое направление течения указывает на формирование русла до появления плотных отложений.

Хребты Макдоннелл, через которые проходит река, образовались 300-400 миллионов лет назад. Это позволяет предположить, что Финке является их ровесницей или превосходит их по возрасту.

Исследователи связывают долговечность реки с тектонической стабильностью региона и отсутствием оледенения в олигоцене. Плато Финке не испытывало значительной тектонической активности на протяжении 100 миллионов лет, что позволило речной системе развиваться на протяжении большей части своей истории.

По данным Live Science, в настоящее время реке Финке угрожают засухи и чрезмерное использование водных ресурсов человеком.