Туркменистан: родники старого Койтендага

В природе Койтендага существует множество захватывающих мест, к которым относятся ущелья, плато, озера, реки, водопады. И, конечно, родники — источники жизни.

Одни родники дали начало реке Койтендерья, протекающей по плодородной долине. Другие — бурные во время таянья снегов на вершинах Койтендага — в марте, середине июня или июля иссякают, когда исчезает снежная шапка на горе.

Родник Аксу, стекающий из расщелины в скалах недалеко от поселка Койтен и впадающий в реку Койтендерью, привлекает жителей и гостей чудесным вкусом воды.

Ни один путешественник не оставит без внимания водопад в узком ущелье Умбар- дере, тем более, если ему расскажут легенду о предводителе местных племен Умбаре, сумевшем в трагическую для его народа минуту, совершить здесь героический подвиг, освободивший соплеменников от неминуемой гибели.

Свидетелем многих событий в жизни горных поселений остается ручей с водопадом Суммул, наполняющим шумом падающей воды ущелье Ходжакараул.

Несмотря на изменение климата, родники на Койтендаге в большинстве своём сохранились и по-прежнему служат людям. Так, с маленьких родников, известных в народе под названием Баш Булак и Мурзе Бедил Ата в урочище Ходжапиль начинается большая вода — основная водная артерия предгорной долины, — река Койтендерья, когда-то правый приток Амударьи. Чтобы стать рекой, ей еще предстоит собрать на своем пути воду из многих малых и больших родников, стекающих с гор, а затем раздать всю природную влагу возделываемым в долине полям.

Самое длинное ущелье Дарай дере (29 км), начинаясь на высоте около 3 тысяч метров, плавно спускается прямо в долину. По щебнистому дну ущелья мчится самый полноводный в этом горном крае ручей. Он пробегает две трети ущелья, образуя при этом десять больших и малых водопадов, а затем внезапно пропадает.

Местные жители умели обуздать своенравную реку. Они обмазывали красной глиной щебневое русло, да так, что оно не пропускало влагу под землю, и река спокойно покидала пределы ущелья, чтобы в дальнейшем служить на пользу людям.

У начала ущелья под названием Ката-камов на высоте более 2000 метров, находился источник, который питает своей кристальной водой целый сад, созданный жителями поселка Гуршун магданлы. Сейчас в саду произрастает более 2000 плодовых деревьев.

Уникальным природным памятником является «роща унаби». Среди местных эта роща известна как священное место «Чилон-ата». Даже в летний зной под деревьями прохладно, так как их густые кроны почти не пропускают солнечные лучи, а в центре рощи течет источник с кристально чистой водой. Недалеко от него – другой, целебный источник с содержанием сероводорода.

Другой источник под названием Гул-гул питает чистой водой поселок Койтен, а напротив «рощи унаби» из под земли бьет ключ, образовавший у своего истока водоем Айгыр кель. Он снабжает питьевой водой не только здешнее селение, но и предприятие, которое занимается розливом питьевой воды. Эти же источники, расположенные в центральной части предгорной долины, в зимнее время полностью заполняют чашу озера Кете-кёль, которое летом и осенью служит огромным резервуаром для полива сельхозугодий.

Источник: “Туркменистан: Золотой век“.

