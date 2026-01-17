Туркменистан и РФ завершают согласование проекта о создании совместного университета

Проект межправительственного соглашения об учреждении туркмено-российского университета в Ашхабаде находится на завершающей стадии проработки. Об этом сообщил посол РФ в Туркменистане Иван Волынкин.

«На завершающей стадии проработки находится проект межправсоглашения об учреждении и условиях деятельности в Ашхабаде российско-туркменского университета», – сказал дипломат.

Волынкин отметил, что в настоящее время более 54 тыс. студентов из Туркменистана обучаются в российских вузах. «В 2025 году квота правительства Российской Федерации для абитуриентов из Туркменистана на обучение за счет средств федерального бюджета составила 500 мест», – добавил он.

Посол также сообщил, что на повестке дня стоит проект строительства нового корпуса для младших классов Совместной туркмено-российской средней общеобразовательной школы им. А.С. Пушкина, действующей с 2002 года.

По словам Волынкина, 2025 год характеризовался активным российско-туркменским взаимодействием в области культуры. «Было организовано свыше 190 гуманитарных мероприятий, которые посетили порядка 16 тыс. человек», – отметил дипломат.

Он подчеркнул, что большой интерес у ашхабадской публики вызвал музыкальный проект российского посольства «Дипломатические нотки», в рамках которого прошло несколько концертов с произведениями русских классиков.