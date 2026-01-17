Товарооборот между Россией и Туркменистаном вырос на 35% за 10 месяцев 2025 года

Товарооборот между Россией и Туркменистаном за 10 месяцев 2025 года увеличился на 35%, что заметно превышает показатели всего 2024 года. Об этом сообщил посол РФ в Ашхабаде Иван Волынкин на брифинге для журналистов.

«Россия оставалась ведущим торговым партнером Туркменистана. За 10 месяцев 2025 года товарооборот между двумя странами вырос на 35%, что заметно больше, чем за весь 2024 год», – сказал дипломат.

По его словам, Россия по итогам 2025 года остается одним из ведущих торговых партнеров Туркменистана.