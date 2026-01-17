Посол России планирует посетить матч «Аркадага» с «Аль-Насром» в Ашхабаде

Посол России в Туркменистане Иван Волынкин планирует посетить матч 1/8 финала второй Лиги чемпионов АФК между туркменским «Аркадагом» и саудовским «Аль-Насром». Об этом дипломат сообщил на брифинге для журналистов.

«Мы очень признательны министерству иностранных дел Туркменистана, которое разослало ноты по дипломатическим миссиям с предложением дать заявку на приобретение билетов на этот матч. Сегодня мы подвели итоги, могу вам сказать, что у нас записалось 108 человек», – заявил Волынкин.

Дипломат отметил, что в российском посольстве очень заинтересовались предстоящим матчем. «Мы в этом составе обязательно пойдем, вне зависимости от того, приедет Роналду, не приедет Роналду. Сам по себе футбол интересен, а международные матчи тем более. Посмотреть на такую команду, как «Аркадаг», это для нас тоже большое счастье», – сказал он.

Волынкин также рассказал о своем увлечении футболом. «Лично у меня большой интерес ко всем видам спорта. К футболу мое отношение может быть даже несколько особенное. Внимательно смотрю и за чемпионатом России, чемпионатом Туркменистана по футболу. Бывал на многих футбольных матчах, в том числе с участием звезд мирового футбола», – отметил дипломат.

Волынкин также признался, что болеет за московский «Спартак» с детства. «Это мне от папы еще досталось, потому что он в свое время был знакомым, где-то жил рядом с братьями Старостиными. Поэтому у него так отложилось и передал эти чувства к этому клубу мне», – пояснил дипломат.

Матч 1/8 финала АФК-2 между «Аркадагом» и «Аль-Насром» пройдет 11 февраля в 18:45 на стадионе «Олимпийский» в Ашхабаде. В настоящее время официальная продажа билетов еще не стартовала.