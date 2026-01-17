В МИД Туркменистана прошла встреча с послом Палестины

Сегодня в Ашхабаде прошла встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой с чрезвычайным и полномочным послом Государства Палестина в Туркменистане Раной Абу Хиджлех. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Обсудив актуальные вопросы туркмено-палестинских связей, представляющих взаимный интерес, стороны рассмотрели ряд тем регионального и международного характера.

В ходе встречи был подчеркнут гуманный характер внешней политики Туркменистана, отмечает источник.