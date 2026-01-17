В Ереване прошла деловая встреча представителей Туркменистана и Армении

В столице Армении состоялась деловая встреча с участием представителей государственных органов и деловых кругов Туркменистана и Республики Армения. Об этом сообщает посольство Армении в Туркменистане.

Во встрече приняли участие компании, специализирующиеся в текстильной и пищевой промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтической отрасли, транспортно-логистической сфере, ювелирной промышленности и туризме.

На церемонии открытия выступили вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Армении Нерсес Караманукян, член правления Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана Бегенч Аразов и заместитель министра экономики Армении Эдгар Закарян. Они рассказали о двустороннем товарообороте, возможностях для развития экономики, ведения бизнеса в обеих странах и привлечения иностранных инвестиций.

Участникам мероприятия были представлены презентации о возможностях ведения бизнеса и инвестирования в Туркменистане и Армении.

В рамках деловой встречи состоялись B2B-переговоры, в ходе которых представители туркменских и армянских компаний обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.