Владимир Путин примет участие в саммите глав СНГ в Авазе

Президент России Владимир Путин 9 октября примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое состоится в Национальной туристической зоне «Аваза». Об этом в ходе пресс-конференции сообщил посол РФ в Туркменистане Иван Волынкин.

«9 октября в Национальной туристической зоне «Аваза» запланировано очередное заседание Совета глав государств-членов СНГ, в котором примет участие Президент России Владимир Путин», – заявил дипломат.

Волынкина отметил, что в 2026 году Туркменистан будет председательствовать в Содружестве Независимых Государств. «Уверены, что наши туркменские друзья успешно справятся с этой почетной и ответственной миссией», – подчеркнул он.

Посол также сообщил, что 28-29 января Ашхабад посетит российская делегация во главе с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным для проведения двусторонних консультаций по вопросам региональной безопасности.

В первой половине 2026 года ожидается визит председателя правительства России Михаила Мишустина в рамках заседания глав правительств государств-участников СНГ. В октябре в Туркменистан прибудет глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Как вы видите, 2026 год обещает стать для нас весьма насыщенным», – резюмировал дипломат.