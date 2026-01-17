Более 10 тысяч граждан Туркменистана оформили электронные визы для въезда в РФ в 2025 году

Свыше 10 тыс. граждан Туркменистана воспользовались возможностью оформления единой электронной визы для въезда в Россию с момента включения страны в соответствующий перечень стран в декабре 2024 года, из них более 8,5 тыс. человек пересекли российскую границу по новому типу визы. Об этом сообщил посол России в Ашхабаде Иван Волынкин на брифинге для прессы.

«В декабре 2024 года Туркменистан был включен в перечень стран, граждане которых могут оформить единую электронную визу для въезда в Россию. В результате в 2025 году этой новой опцией воспользовалось более 10 тысяч человек. Из них свыше 8,5 тысячи пересекли российскую границу по новому типу визы», – сказал дипломат.

Волынкин также отметил общий рост визовой активности. «Что касается консульской составляющей работы нашего посольства, в 2025 году было оформлено более 120 тыс. виз, что превышает результаты предшествовавшего года», – добавил он.