Беларусь законодательно закрепила статус криптобанков

16 января президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 19 «О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)».

Документ создает условия для функционирования в стране криптобанков — акционерных обществ, которым предоставлено право совмещать деятельность с использованием цифровых знаков (токенов) с совершением банковских, платежных и иных финансовых операций.

Для получения допуска на рынок криптобанк должен иметь статус резидента Парка высоких технологий и быть внесен в реестр криптобанков Национального банка.

При осуществлении деятельности криптобанки обязаны соблюдать требования законодательства, установленные для небанковских кредитно-финансовых организаций, а также выполнять решения Наблюдательного совета Парка высоких технологий.

Согласно документу, такая модель регулирования позволит криптобанкам предлагать клиентам финансовые продукты, сочетающие характеристики классических банковских операций и операций с цифровыми знаками (токенами).