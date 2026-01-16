16 января в 18:30 Французский институт в Ашхабаде приглашает на просмотр мультфильма «Невероятное нашествие медведей на Сицилию».

Франко-итальянский мультипликационный фильм снят в 2019 году по мотивам романа Дино Буццати.

По сюжету Тонио, сын короля медведей, похищен людьми. Чтобы спасти его, король Леонс вторгается со своей армией на Сицилию, но вскоре понимает, что медведи не созданы для жизни в стране людей.

Показ будет идти на французском языке с русскими субтитрами.

Вход открыт для всех желающих.