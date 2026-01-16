Фестиваль индийского кино пройдет в Ашхабаде
Посольство Индии в Ашхабаде совместно с министерством культуры Туркменистана и министерством информации и телерадиовещания Индии организует Фестиваль индийского кино, который состоится с 20 по 24 января 2026 года в кинотеатре «Ашхабад».
В рамках фестиваля будут представлены девять индийских фильмов различных жанров и эпох:
- 20 января, вторник, 17:00 — «RRR: Рядом ревет революция» (2022)
- 21 января, среда, 11:00 — «Зита и Гита» (1972)
- 21 января, среда, 17:00 — «12-ая неудача» (2023)
- 22 января, четверг, 11:00 — «Танцор диско» (1982)
- 22 января, четверг, 17:00 — «83» (2021)
- 23 января, пятница, 11:00 — «Месть и закон» (1975)
- 23 января, пятница, 17:00 — «Ракша Бандхан» (2022)
- 24 января, суббота, 11:00 — «Инглиш-винглиш» (2012)
Вход на все показы свободный