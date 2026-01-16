Фестиваль индийского кино пройдет в Ашхабаде

Посольство Индии в Ашхабаде совместно с министерством культуры Туркменистана и министерством информации и телерадиовещания Индии организует Фестиваль индийского кино, который состоится с 20 по 24 января 2026 года в кинотеатре «Ашхабад».

В рамках фестиваля будут представлены девять индийских фильмов различных жанров и эпох:

20 января, вторник, 17:00 — «RRR: Рядом ревет революция» (2022)

— «RRR: Рядом ревет революция» (2022) 21 января, среда, 11:00 — «Зита и Гита» (1972)

— «Зита и Гита» (1972) 21 января, среда, 17:00 — «12-ая неудача» (2023)

— «12-ая неудача» (2023) 22 января, четверг, 11:00 — «Танцор диско» (1982)

— «Танцор диско» (1982) 22 января, четверг, 17:00 — «83» (2021)

— «83» (2021) 23 января, пятница, 11:00 — «Месть и закон» (1975)

— «Месть и закон» (1975) 23 января, пятница, 17:00 — «Ракша Бандхан» (2022)

— «Ракша Бандхан» (2022) 24 января, суббота, 11:00 — «Инглиш-винглиш» (2012)

Вход на все показы свободный