Туркменистан приглашает школьников из зарубежья к участию в олимпиаде по математике

В столице Туркменистана с 8 по 13 апреля пройдет III Международная математическая олимпиада среди школьников.

Регистрация на участие открыта с 15 января по 1 апреля, сообщает «Туркменистан: Золотой век» со ссылкой на Министерство образования страны.

К участию приглашаются школьники и выпускники школ Туркменистана и зарубежных стран. Официальные рабочие языки конкурса – туркменский, русский и английский.

Соревнования проводятся в индивидуальном зачете в один тур по двум уровням сложности: в категориях А и Б.

Категория А предусмотрена для участников в возрасте до 20 лет – школьников и выпускников школ, окончивших среднюю школу в своей стране менее 1 года назад и не являющихся студентами высших учебных заведений на момент проведения олимпиады.

Категория Б — для учащихся средних школ не старше 15,5 лет.

Ограничения на количество участников от каждой страны в обеих категориях отсутствуют.

Принимающая сторона берет на себя все расходы по пребыванию участников и руководителей команд в период проведения олимпиады, включая проживание, питание, транспортное обслуживание внутри страны и культурно-экскурсионную программу.

По вопросам участия и регистрации необходимо обращаться в Организационный комитет по телефонам: +993 12 448409, +993 12 398550, +993 65 809906 или электронной почте: turkmenmatholymp@gmail.com.