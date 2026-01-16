Определились все четвертьфиналисты молодежного Кубка Азии по футболу

Стали известны все участники четвертьфинала молодёжного Кубка Азии по футболу (игроки до 23 лет), который проходит в Саудовской Аравии.

В первом матче 1/4 финала 16 января встретятся сборные Японии и Иордании. В этот же день путевку в полуфинал разыграют команды из Вьетнама и ОАЭ.

Днем позднее пройдет матч сборных Узбекистана и КНР, а еще один полуфиналист определится по результатам встречи между командами Австралии и Республики Корея.

Турнир завершится 24 января, в нем принимают участие сборные 16 стран Азии.