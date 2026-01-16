Определились все четвертьфиналисты молодежного Кубка Азии по футболу

Определились все четвертьфиналисты молодежного Кубка Азии по футболу

Стали известны все участники четвертьфинала молодёжного Кубка Азии по футболу (игроки до 23 лет), который проходит в Саудовской Аравии.

В первом матче 1/4 финала 16 января встретятся сборные Японии и Иордании. В этот же день путевку в полуфинал разыграют команды из Вьетнама и ОАЭ.

Днем позднее пройдет матч сборных Узбекистана и КНР, а еще один полуфиналист определится по результатам встречи между командами Австралии и Республики Корея.

Турнир завершится 24 января, в нем принимают участие сборные 16 стран Азии.