Минсельхоз Туркменистана объявил тендер на закупку средств защиты растений

Министерство сельского хозяйства Туркменистана объявило тендер на закупку средств защиты растений по четырем лотам. Об этом сообщается в объявлении, опубликованном в газете «Нейтральный Туркменистан».

Конкурсный отбор предусматривает поставку препаратов для протравливания семян пшеницы (лот №1), инсектицидов против вредителей хлопчатника и хлопковой совки, дефолианта и регулятора роста хлопчатника (лот №2), а также гербицидов против многолетних сорняков, в том числе камыша (лот №4).

Для участия в тендере необходимо подать заявку с указанием полного наименования участника, его правового статуса, страны регистрации, реквизитов и сведений о членстве в Союзе промышленников и предпринимателей Туркменистана. Участникам также требуется ознакомиться с правилами проведения тендера и получить пакет тендерной документации после оплаты по каждому лоту.

Заявки принимаются в течение 30 рабочих дней с момента публикации объявления по адресу: Ашхабад, Арчабиль шаёлы, 92, с 09:00 до 17:00. Тендерные предложения рассматриваются после поступления денежных средств на счет министерства.

Справки по телефонам: (+99312) 44-74-23, 44-74-31.