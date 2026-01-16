Международный университет гуманитарных наук и развития провел тренинг в рамках программы AELLCA

В Международном университете гуманитарных наук и развития состоялся тренинг повышения квалификации в рамках программы «Ускорение преподавания английского языка в Центральной Азии» (AELLCA). Мероприятие прошло при участии представителей Вестминстерского университета из Великобритании.

С рабочим визитом в Туркменистан прибыли профессора Вестминстерского университета Эндрю Линн и Анастасия Безбородова. Специалисты провели тренинги и консультации для преподавателей и студентов туркменских вузов по методикам преподавания английского языка и вопросам инклюзивного образования. Помимо тренинга для преподавателей Международного университета гуманитарных наук и развития, была организована методическая конференция с участием представителей высших учебных заведений страны.

Вестминстерский университет и Международный университет гуманитарных наук и развития совместно реализуют программу AELLCA. В прошлом году между учебными заведениями был подписан Меморандум о взаимопонимании. Планируется публикация научных работ, посвященных опыту сотрудничества в рамках программы.

В ходе визита университету был вручен специальный сертификат, подтверждающий участие в программе «Ускорение преподавания английского языка в Центральной Азии».

Ранее британские специалисты провели аналогичный семинар в Туркменском государственном университете имени Махтумкули.