Горные хребты Туркменистана — важное звено в формировании климата в регионе ЦА

Сегодня ледники Центральной Азии испытывают нарастающее воздействие глобального потепления. Повышение среднегодовой температуры приводит к сокращению площади снежного покрова в горных массивах. Об этом сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».

Это большая проблема, поскольку от стабильности ледниково-снежных систем напрямую зависит водный баланс бассейнов Амударьи и Сырдарьи – трансграничных рек, которые вкупе обеспечивают жизнедеятельность и экономическое развитие миллионов людей – жителей пяти стран.

В пределах Туркменистана расположены собственные горные системы – Копетдаг и Койтендаг, которые, несмотря на отсутствие крупных ледников, играют важную роль в формировании местного климата и гидрологического режима.

Временно образующийся снежный покров этих гор является источником питания многочисленных водотоков и подземных вод, обеспечивающих влагой предгорные равнины и поддерживающий уникальное биоразнообразие.

Эти горные массивы служат убежищем для редких и эндемичных видов флоры и фауны, выполняют важные экосистемные функции. Их растительный покров защищает почву от эрозии, сдерживает стоки и таяние снегов.

Копетдаг, протянувшийся вдоль юго-западной границы Туркменистана, характеризуется значительным разнообразием ландшафтов и биоценозов. Этот горный хребет является центром концентрации эндемичных видов растений и животных, включая таких представителей фауны, как снежный барс (леопард), горный баран (архар), горный козёл (уриал). Сохранение снежного покрова и связанных с ним гидрологических процессов имеет ключевое значение для поддержания уникального биоразнообразия и устойчивости экосистем, питания древесных, хвойных и лиственных пород, кустарников и богатого разнообразия травянистых однолетних и многолетних растений.

Памиро-Алайская горная система, расположенная на востоке Туркменистана (Койтендаг), также характеризуется наличием сезонного снежного покрова, сохраняющегося до мая, влияющего на формирование постоянных и временных речных стоков и питание родников. Только здесь в Туркменистане обитает винторогий козёл (мархур).

Более низкие горы, такие, как Большой и Малый Балханы также обладают собственным снежным режимом. Здесь произрастает множество видов растений, адаптированных к специфическим условиям. Среди них особое место занимают виды, внесённые в Красную книгу Туркменистана.

В последние годы учёные отмечают сдвиги сезонов года, изменения количества и режима выпадения осадков, особенно снега, сроков его таяния в горах Центральной Азии, включая Туркменистан. Сезонные изменения снежного покрова могут изменить цветущий весной ландшафт, лишить нас возможности любоваться красотой природы.

В этой связи учёные объединяют усилия для мониторинга стояния ледников, влияния климатических изменений на горные экосистемы с тем, чтобы сформировать долговременные программы совместной работы, которая могла бы повлиять на ситуацию в природе, либо помогла человеку перестроить свою хозяйственную деятельность.