В Великобритании продан редкий кельтский статер за 3,3 тысячи фунтов

В Великобритании на аукционе была продана редкая кельтская монета, обнаруженная кладоискателем на сельском поле. Об этом сообщает издание Lincolnshire World.

Находка представляет собой золотой статер, изготовленный кельтским племенем кориелтаувов в период между 50 и 10 годами до нашей эры. По имеющимся данным, на сегодняшний день найдено только два экземпляра монет данного типа.

Торги за монету проходили с активной конкуренцией между участниками. До завершения аукциона в борьбе оставались два претендента — представитель из Северной Ирландии и частный коллекционер из Лондона. Победителем стал лондонский коллекционер, который в последние десять секунд торгов поднял ставку на 200 фунтов стерлингов. Итоговая стоимость монеты составила 3,3 тысячи фунтов.