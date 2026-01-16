Аэропорт Домодедово выставлен на продажу за 132 млрд рублей

На площадке «Авито» появилось объявление о продаже московского аэропорта Домодедово. Продавцом указан ПАО «Банк ПСБ», стоимость объекта составляет 132 млрд 265,8 млн рублей, пишет ТАСС.

Согласно описанию, речь идет о реализации 100% доли уставного капитала посредством аукциона на электронной площадке «РТС-тендер».

Аукцион по продаже «ДМЕ холдинга», которому принадлежат активы аэропорта Домодедово и ряд связанных компаний, запланирован на 20 января 2026 года. Заявки принимаются с 13 по 19 января. Стартовая цена лота установлена на уровне 132,266 млрд рублей, размер задатка составляет 26,45 млрд рублей, шаг торгов — 1,32 млрд рублей.

Организатором торгов выступает банк ПСБ. Договор купли-продажи планируется заключить в течение пяти дней после завершения аукциона.