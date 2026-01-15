Узбекистан ратифицировал Положение о Секретариате формата «Центральная Азия – Китай»

Президент Узбекистана подписал закон о ратификации Положения о Секретариате формата «Центральная Азия – Китай», который определяет правовые основы деятельности нового координационного механизма сотрудничества между странами региона и КНР.

Закон от 12 января 2026 года № ЗРУ-1110 разработан в развитие положений Сианьской декларации, принятой 19 мая 2023 года. Создание Секретариата нацелено на всестороннее продвижение взаимодействия между государствами Центральной Азии и Китаем, а также на обеспечение устойчивой работы совместных механизмов.

Секретариат будет координировать реализацию договоренностей между странами-партнерами, содействовать эффективному выполнению практических проектов и служить постоянной платформой для многостороннего диалога. Положение также регламентирует его функции, полномочия, организационную структуру и статус персонала.

Ратификация документа рассматривается как шаг к активизации участия Узбекистана в региональных интеграционных процессах, расширению экономических и инвестиционных связей, развитию инфраструктуры и транспортно-логистического сотрудничества, а также росту взаимного товарооборота.

Закон опубликован в Национальной базе данных законодательства и вступил в силу 13 января 2026 года.