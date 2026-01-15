Туркменистан спас моряков с терпящего бедствие иранского судна в Каспийском море

Береговые службы Туркменистана спасли 14 членов экипажа иранского сухогруза Rona, подавшего сигнал бедствия в Каспийском море. Об этом сообщила пресс-служба МИД Туркменистана.

«14 января 2026 года береговыми службами Туркменистана на Каспийском море был получен сигнал SOS от терпящего бедствие иранского сухогруза Rona», – говорится в сообщении.

Государственные органы Туркменистана, отвечающие за ликвидацию и предотвращение чрезвычайных ситуаций, в соответствии с международными нормами мореплавания предприняли все необходимые меры по спасению людей.

В результате оперативно проведенной спасательной операции все 14 человек, находившихся на борту судна, были спасены. По предварительным данным, среди них граждане Ирана и Индии.

В настоящее время туркменская сторона проводит процедуры, предусмотренные международными правилами в таких случаях, отметили в МИД.