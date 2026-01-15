Туркменистан и ЕС обсудили развитие сотрудничества

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с послом Европейского Союза в Ашхабаде Беатой Пекса. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Туркменистаном и ЕС в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Особое внимание было уделено подготовке к предстоящим визитам на высшем и высоком уровнях. Стороны также обменялись мнениями по ряду вопросов региональной и международной повестки дня.

Дипломаты обсудили реализацию текущих и потенциальных совместных проектов в сфере высоких технологий, транспорта, экономики, энергетики, защиты окружающей среды и профессионального образования.