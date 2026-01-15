Театр западного региона Туркменистана: режиссер Овезмаммет Галандаров

Сегодня на сцене Балканского велаятского драматического театра успешно трудится большая творческая команда. Коллектив принимает активное участие во всех значимых мероприятиях и театральных событиях страны, внося свой достойный вклад в процветание туркменской культуры.

Во многом постановки театра своим успехом обязаны главному режиссёру — Овезмаммету Галандарову.

За свою творческую карьеру он создал более 70 сценических постановок, сообщается в газете “Нейтральный Туркменистан“.

Около 40 из них – это произведения, автором и постановщиком которых был он сам. В его послужном списке такие спектакли, как «Hyýalymdaky Şazada» («Принц из моей мечты»), основанный на туркменских сказках; «Gilgameş» по пьесе драматурга Огулдженнет Бяшимовой; «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути» по произведению Национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова.

В репертуаре театра особое место занимают драматические произведения, в которых раскрываются образы выдающихся исторических личностей.

Лучшей постановкой театра в 2025 году стал спектакль «Байрам хан туркмен», поставленный по пьесе Чары Ишанкулиева и Анналы Бердиева. Этот спектакль был представлен в прошлом году на Международном театральном фестивале стран-членов ТЮРКСОЙ, состоявшемся в городе Актау (Казахстан).

Коллективу из Балканабата за постановку «Байрам хан туркмен» была вручена высшая награда Международного театрального фестиваля – приз «За популяризацию национальных традиций», а также Кубок фестиваля и Почётная грамота.