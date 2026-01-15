Предприниматели из ОАЭ закупили нефтепродукты на бирже Туркменистана

13 января, на Товарно-сырьевой бирже Туркменистана состоялись торги на внешнем и внутреннем рынках.

В рамках торгов на внешнем рынке предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов заключили сделки с Государственным концерном «Туркменнебит» на закупку нефтяного дорожного вязкого битума марки «БНД 60/90» и гидроочищенного дизельного топлива.

На внутреннем рынке местные предприниматели заключили контракты с министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана на поставку густого экстракта корня солодки.

По итогам биржевой сессии было заключено три сделки на общую сумму 8 400 000 манат и 1 760 000 долларов США.